Снять квартиру на сутки в Докшицком районе, Беларусь

6 объектов найдено
Квартира на сутки в Докшицах в Докшицы, Беларусь
Квартира на сутки в Докшицах
Докшицы, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 66 м²
Этаж 4/9
$24
за сутки
Квартира посуточно для командированных в городе Докшицы, Витебская область в Докшицы, Беларусь
Квартира посуточно для командированных в городе Докшицы, Витебская область
Докшицы, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 66 м²
Этаж 4/9
$24
за сутки
Аренда квартир на сутки в городе Вилейка, Минская область в Берёзковский сельский Совет, Беларусь
Аренда квартир на сутки в городе Вилейка, Минская область
Берёзковский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 82 м²
Этаж 3/6
$24
за сутки
Сдается квартира на сутки подходит для семейного отдыха или командировок в Вилейке в Берёзковский сельский Совет, Беларусь
Сдается квартира на сутки подходит для семейного отдыха или командировок в Вилейке
Берёзковский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 1/9
$27
за сутки
Квартира в Вилейке для отдыха или командировки в Берёзковский сельский Совет, Беларусь
Квартира в Вилейке для отдыха или командировки
Берёзковский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 5/9
$27
за сутки
Квартира для отдыха или командировки в Вилейке в Берёзковский сельский Совет, Беларусь
Квартира для отдыха или командировки в Вилейке
Берёзковский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 1/9
$30
за сутки
