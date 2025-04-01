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Купить земельный участок в Докшицкий район, Беларусь

1 объект найдено
Участок земли в Домашковичи, Беларусь
Участок земли
Домашковичи, Беларусь
Продаётся уникальный земельный участок 20 соток в первой береговой линии чистейшего озера "Д…
$150,000
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