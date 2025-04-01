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Квартиры в Докшицкий район, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Крулевщинский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Крулевщинский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 66 м²
Этаж 3/3
Все рядом, в пешей доступности: вокзал, садик, школа,больница, магазины, лес, сельсовет! Оче…
$12,500
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