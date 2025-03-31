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Производственные здания в Добрушский район, Беларусь

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1 объект найдено
Производство 3 373 м² в Добруш, Беларусь
Производство 3 373 м²
Добруш, Беларусь
Площадь 3 373 м²
Вы можете предложить свою цену! Производственный комплекс общей площадью - 3372,7 кв.м. АБК …
$285,000
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