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Коммерческая недвижимость в Добрушском районе, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческое помещение 585 м² в Добруш, Беларусь
Коммерческое помещение 585 м²
Добруш, Беларусь
Площадь 585 м²
Этаж 2/2
Продаётся помещение под любой вид деятельности, в том числе многофункциональный комплекс в ц…
$25,000
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