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Дома с садом в Красной Слободе, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Красная Слобода, Беларусь
Дом
Красная Слобода, Беларусь
Площадь 29 м²
Продаётся земельный участок в гп. Красная Слобода Солигорского района общей площадью - 0,182…
$2,700
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