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Дома с гаражом в Красной Слободе, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Красная Слобода, Беларусь
Дом
Красная Слобода, Беларусь
Площадь 180 м²
Продается двухэтажный дом в прекрасном живописном месте гп. Красная Слобода. Дом расположен …
$90,000
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