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Дома с садом в Червене, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Червень, Беларусь
Дом
Червень, Беларусь
Площадь 189 м²
Комфортабельный дом для проживания круглый год. Окна: ПВХ Общая площадь: 65 кв.м Участок: 6…
$25,000
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