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Дома с гаражом в Червене, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Червень, Беларусь
Дом
Червень, Беларусь
Площадь 151 м²
Просторный дом с участком мечты в 55 км от Минска! ❤️ Продаётся просторный и уютный дом в го…
$129,900
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