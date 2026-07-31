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Дома с гаражом в Чашниках, Беларусь

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1 объект найдено
Дом в Чашники, Беларусь
Дом
Чашники, Беларусь
Площадь 120 м²
Номер договора с агентством 487/1 от 2026-07-24
$66,234
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