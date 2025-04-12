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Жильё в Чашникском районе, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Ольшанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ольшанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 68 м²
Адрес: Витебская область, Чашникский район, деревня Боровые. Количество мест: 16 спальных ме…
$60,000
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Параметры недвижимости в Чашникском районе, Беларусь

с садом
Недорогая
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов