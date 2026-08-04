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Производственные здания в Чашникском районе, Беларусь

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коммерческая недвижимость
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2 объекта найдено
Производство 12 000 м² в Новолукомль, Беларусь
Производство 12 000 м²
Новолукомль, Беларусь
Площадь 12 000 м²
К производственной базе Смотрите еще больше в нашем Telegram канале @an7_estate ООО "7 эта…
$1,50 млн
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Производство 12 000 м² в Новолукомль, Беларусь
Производство 12 000 м²
Новолукомль, Беларусь
Площадь 12 000 м²
Этаж 1/5
К производственной базе  Смотрите еще больше в нашем Telegram канале @an7_estate Номер догов…
$1,50 млн
НДС
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