  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Чашникский район
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Чашникском районе, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческое помещение 50 м² в Ольшанский сельский Совет, Беларусь
Коммерческое помещение 50 м²
Ольшанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 50 м²
Этаж 2/2
Адрес: Витебская область, Чашникский район, деревня Боровые. Количество мест: 16 спальных ме…
$59,999
