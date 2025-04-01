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Дома с гаражом в Березино, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Березино, Беларусь
Дом
Березино, Беларусь
Площадь 208 м²
Продается дом в центре Березино. Дом разделен на две жилые части. В каждой части дома оборуд…
$90,000
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Дом в Березино, Беларусь
Дом
Березино, Беларусь
Площадь 120 м²
Продажа жилого дома в хорошем месте. ✔️Полностью готов к проживанию, выполнен хороший ремонт…
$80,000
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