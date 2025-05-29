Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Березинский район
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Бассейн

Дома с бассейном в Березинском районе, Беларусь

Богушевичский сельский Совет
4
Поплавский сельский Совет
4
Березинский сельский Совет
3
1 объект найдено
Дом в Богушевичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Богушевичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 65 м²
Уникальное место для создания бизнес проекта или отдыха вашей семьи. Участок в частной собст…
$155,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Березинском районе, Беларусь

с гаражом
с садом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти