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Дома с садом в Берестовицкий район, Беларусь

Конюховский сельский Совет
3
1 объект найдено
Дом в Конюховский сельский Совет, Беларусь
Дом
Конюховский сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
Продается уютный жилой дом в д. Лапеневцы Берестовицкого района Дом расположен в д. Лапеневц…
$16,900
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Параметры недвижимости в Берестовицкий район, Беларусь

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