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Дома с гаражом в Берестовицкий район, Беларусь

Конюховский сельский Совет
3
2 объекта найдено
Дом в Конюховский сельский Совет, Беларусь
Дом
Конюховский сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
Продается уютный жилой дом в д. Лапеневцы Берестовицкого района Дом расположен в д. Лапеневц…
$16,900
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Дом 3 комнаты в Конюховский сельский Совет, Беларусь
Дом 3 комнаты
Конюховский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается уютный жилой дом в д. Лапеневцы Берестовицкого района Дом расположен в д. Лапенев…
$16,900
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Параметры недвижимости в Берестовицкий район, Беларусь

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