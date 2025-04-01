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Квартиры в Берестовицкий район, Беларусь

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Большая Берестовица, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Большая Берестовица, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 64 м²
Этаж 3/4
Местоположение: Гродненская область, Берестовицкий р-н, г.п. Большая Берестовица, ул. Матрос…
$27,900
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Квартира 3 комнаты в Большая Берестовица, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Большая Берестовица, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Этаж 1/3
В продаже уютная 3-комнатная квартира в г.п. Большая Берестовица, на ул. Ленина, 30. Квартир…
$21,800
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