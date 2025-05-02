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Коттеджи с садом в Берёзовке, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Берёзовка, Беларусь
Коттедж
Берёзовка, Беларусь
Площадь 184 м²
Продается добротный просторный дом рядом с лесом и рекой Неман.  Дом строили для себя, для к…
$145,000
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