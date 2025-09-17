Показать объекты на карте Показать объекты списком
Снять квартиру на сутки в Берёзовском районе, Беларусь

Берёза
3
Белоозёрск
3
9 объектов найдено
Квартиры на сутки недорого в Березе ул.Ленина 92 в Берёза, Беларусь
Квартиры на сутки недорого в Березе ул.Ленина 92
Берёза, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 66 м²
Этаж 4/9
$24
за сутки
Сдам квартиру на сутки в Белоозёрске, Брестская область в Белоозёрск, Беларусь
Сдам квартиру на сутки в Белоозёрске, Брестская область
Белоозёрск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 3/9
$27
за сутки
Жилье посуточно по низким ценам. в Белоозёрск, Беларусь
Жилье посуточно по низким ценам.
Белоозёрск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 78 м²
Этаж 2/8
$24
за сутки
Комфортная квартира на сутки в живописном городе Берёза в Берёза, Беларусь
Комфортная квартира на сутки в живописном городе Берёза
Берёза, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 2/5
$24
за сутки
Квартира на сутки полностью меблирована Хойники в Малечский сельский Совет, Беларусь
Квартира на сутки полностью меблирована Хойники
Малечский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 66 м²
Этаж 6/9
$24
за сутки
Сдача квартиры на сутки в Хойниках в Малечский сельский Совет, Беларусь
Сдача квартиры на сутки в Хойниках
Малечский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 67 м²
Этаж 2/9
$24
за сутки
Отличное предложение для командированных и гостей города - аренда уютной квартиры на сутки в Берёза, Беларусь
Отличное предложение для командированных и гостей города - аренда уютной квартиры на сутки
Берёза, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 76 м²
Этаж 4/9
$24
за сутки
Квартиры на сутки в Белоозерске Лучшее соотношение цены и качества в Белоозёрск, Беларусь
Квартиры на сутки в Белоозерске Лучшее соотношение цены и качества
Белоозёрск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 66 м²
Этаж 4/9
$24
за сутки
Сдаю уютную квартиру на сутки в живописном городе Хойники в Малечский сельский Совет, Беларусь
Сдаю уютную квартиру на сутки в живописном городе Хойники
Малечский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 7/9
$24
за сутки
