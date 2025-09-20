Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Буда-Кошелёвский район
  4. Краткосрочная аренда
  5. Квартира

Снять квартиру на сутки в Буде-Кошелёвском район, Беларусь

1 объект найдено
Жилье оснащено всем необходимым для комфортного пребывания в Буда-Кошелево в Буда-Кошелёво, Беларусь
Жилье оснащено всем необходимым для комфортного пребывания в Буда-Кошелево
Буда-Кошелёво, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 78 м²
Этаж 5/6
$24
за сутки
