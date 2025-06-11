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Продажа готового бизнеса в Брестской области, Беларусь

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1 объект найдено
ТУРИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС "ХАТКИ" / БАЗА ОТДЫХА в Жемчужненский сельский Совет, Беларусь
UP UP
ТУРИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС "ХАТКИ" / БАЗА ОТДЫХА
Жемчужненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 1 480 м²
!!! СНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ!!! Туристический комплекс "ХАТКИ" расположен в уникальном ландшафтном зака…
$550,000
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