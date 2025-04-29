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Магазины в Брестском районе, Беларусь

коммерческая недвижимость
10
производственные здания
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2 объекта найдено
Магазин 93 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Магазин 93 м²
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 93 м²
Этаж 1/3
Торговое помещение в собственность в д. Тельмы - 1 Брестского района общей площадью 92,7 кв.…
$93,000
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Магазин 203 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Магазин 203 м²
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 203 м²
Этаж 1/1
Здание нежилое (назначение - здание специализированное для бытового обслуживания населения) …
$9,000
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