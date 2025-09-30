Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Брагинский район
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Брагинском районе, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческое помещение 1 804 м² в Угловский сельский Совет, Беларусь
Коммерческое помещение 1 804 м²
Угловский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 1 804 м²
Этаж 1/2
Предлагаем Вашему вниманию многофункциональное капитальное строение с земельным участком, ра…
$180,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти