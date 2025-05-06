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Дома с бассейном в Боровлянах, Беларусь

коттеджи
6
4 объекта найдено
Дом в Боровляны, Беларусь
Дом
Боровляны, Беларусь
Площадь 321 м²
Продается дом в центре Боровлян! Кладка дома выполнена в 2 кирпича (красный кирпич). Все ком…
$240,000
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Коттедж в Боровляны, Беларусь
Коттедж
Боровляны, Беларусь
Площадь 428 м²
ОписаниеМестоположениеДом находится в 5 км от Минской кольцевой дороги в северо-восточном на…
$480,000
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Дом в Боровляны, Беларусь
Дом
Боровляны, Беларусь
Площадь 621 м²
Продается дом (3-х уровневый коттедж) в 8 километрах от МКАД, Логойское направление, д. Боро…
$1,30 млн
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Коттедж в Боровляны, Беларусь
Коттедж
Боровляны, Беларусь
Площадь 383 м²
Продается комфортабельный коттедж с бассейном в д.Боровляны. Коттедж 3 уровня,  красный кирп…
$590,000
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