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Магазины в Боровлянах, Беларусь

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1 объект найдено
Магазин 37 м² в Боровляны, Беларусь
Магазин 37 м²
Боровляны, Беларусь
Площадь 37 м²
Этаж 3/4
Торговое помещение  5 км от МКАД Логойское направление, в д.Боровляны, ул. Березовая Роща , …
$23,000
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