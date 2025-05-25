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Производственные здания в Боровлянах, Беларусь

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1 объект найдено
Производство 985 м² в Боровляны, Беларусь
Производство 985 м²
Боровляны, Беларусь
Площадь 985 м²
Количество этажей 4
Продажа производственных и административных помещений в соседних зданияхАдрес: Минская облас…
$776,800
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