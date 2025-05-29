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Дома с садом в Бешенковичском районе, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Островенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Островенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 72 м²
Продаётся жилой дом в д. Придвинье. Общая площадь 72.1 кв.м. Печное отопление. Свой колодец.…
$18,000
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Дом в Бешенковичи, Беларусь
Дом
Бешенковичи, Беларусь
Площадь 70 м²
Продается бревенчатый дом в центре живописного поселка Бешенковичи! В доме установлены окна …
$14,000
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Параметры недвижимости в Бешенковичском районе, Беларусь

с гаражом
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