Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Борисовский район
  4. Краткосрочная аренда
  5. Квартира

Снять квартиру на сутки в Борисовском районе, Беларусь

Квартира Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Сдается уютная квартира на сутки в Борисове в Борисов, Беларусь
Сдается уютная квартира на сутки в Борисове
Борисов, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 2/6
$24
за сутки
Оставить заявку
Сдам уютную квартиру посуточно в Борисове. Отчетные документы предоставляю. в Борисов, Беларусь
Сдам уютную квартиру посуточно в Борисове. Отчетные документы предоставляю.
Борисов, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 7/9
$24
за сутки
Оставить заявку
Realting.com
Перейти