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Коттеджи с садом в Барановичском районе, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Миловиды, Беларусь
Коттедж
Миловиды, Беларусь
Площадь 127 м²
Двухэтажный коттедж в центре агрогородка Миловиды — комфорт городской жизни среди живописной…
$25,000
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Параметры недвижимости в Барановичском районе, Беларусь

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