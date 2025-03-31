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Дома с садом в Бобруйский район, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Сычковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Сычковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 105 м²
Продается дом в деревне Тивновичи (Сычковский сельсовет), всего 6 км от города Бобруйска.   …
$34,900
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Параметры недвижимости в Бобруйский район, Беларусь

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