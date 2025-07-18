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Производственные здания в Бобруйском районе, Беларусь

Производство Удалить
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1 объект найдено
Производство 2 233 м² в Ленина, Беларусь
Производство 2 233 м²
Ленина, Беларусь
Площадь 2 233 м²
Этаж 1/1
Продажа производственно - складских помещенийСтатус объекта – производствоСтатус объекта – с…
$267,996
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