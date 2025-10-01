Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Бобруйский район
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Бобруйском районе, Беларусь

2 объекта найдено
Коммерческое помещение 1 455 м² в Сычково, Беларусь
Коммерческое помещение 1 455 м²
Сычково, Беларусь
Площадь 1 455 м²
База отдыха расположена на земельном участке площадью 2,39 га среди леса. В наличии: админис…
$110,000
