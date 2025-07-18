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Квартиры в Бобруйском районе, Беларусь

Слободковский сельский Совет
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3 объекта найдено
Квартира 1 комната в Туголица, Беларусь
Квартира 1 комната
Туголица, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 2/3
Продается 1-комнатная квартира в г.п. Туголица по адресу ул. 60 лет Октября, 32А.  Квартира …
$16,000
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Квартира 3 комнаты в Бобруйск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Бобруйск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 84 м²
Этаж 3/5
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Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Туголица, Беларусь
Квартира 1 комната
Туголица, Беларусь
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 2/3
Продается 1-комнатная квартира в г.п. Туголица по адресу ул. 60 лет Октября, 32А. Квартир…
$16,000
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