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Дома с гаражом в Островец, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Островец, Беларусь
Дом
Островец, Беларусь
Площадь 90 м²
Большой дом со всеми коммуникациями и участком 12 соток ❤️Уютный дом в г.Островец, расположе…
$36,900
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