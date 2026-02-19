Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Островецкий район
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Островецком районе, Беларусь

Квартира 2 комнаты в Островец, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Островец, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 2/5
Новостройка в Островце по цене застройщика ❤️ Сдача дома в октябре 2026 года. Стоимость 1 кв…
$57,100
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
