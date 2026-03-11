Показать объекты на карте Показать объекты списком
Коммерческая недвижимость в Осиповичском районе, Беларусь

2 объекта найдено
Коммерческое помещение 9 999 м² в Елизовский сельский Совет, Беларусь
Коммерческое помещение 9 999 м²
Елизовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 9 999 м²
Количество этажей 4
Продажа производстваАдрес: Могилёвская область, Осиповичский р-н, рп Елизово, ул. Калинина 6…
$977,000
НДС
Магазин 34 м² в Осиповичи, Беларусь
Магазин 34 м²
Осиповичи, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 1/1
Продаётся торговый павильон. расположенный в районе ФОК "Мускул", район БАМ в г. Осиповичи. …
$17,900
