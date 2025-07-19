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Коттеджи в Ошмянском районе, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Ошмяны, Беларусь
Коттедж
Ошмяны, Беларусь
Площадь 139 м²
Коттедж мечты в Ошмянах  ❤️ Уютный коттедж с ландшафтным дизайном и баней в Ошмянах! Адрес: …
$104,900
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Параметры недвижимости в Ошмянском районе, Беларусь

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