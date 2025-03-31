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Коммерческая недвижимость в Ошмянский район, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческое помещение 205 м² в Крейванцевский сельский Совет, Беларусь
Коммерческое помещение 205 м²
Крейванцевский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 205 м²
Этаж 1/1
Продажа или аренда. Как жилая или коммерческая недвижимость. 30 км от Литовской границы, пог…
$4,500
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов