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Квартиры с гаражом в Ошмянский район, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира в Гравжишковский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Гравжишковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 87 м²
Продается дом в Ошмянском р-не ! Гродненская обл., аг. Гравжишки, ул.Советская параметры дом…
$10,500
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Параметры недвижимости в Ошмянский район, Беларусь

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