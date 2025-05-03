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Жильё в Октябрьском районе, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Поречье, Беларусь
Дом
Поречье, Беларусь
Площадь 54 м²
Продаётся 3-комнатная квартира, расположенная по адресу: аг. Поречье, ул. Друскининкайская, …
$17,000
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Параметры недвижимости в Октябрьском районе, Беларусь

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