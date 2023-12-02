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Отели в Столичная провинция, Бахрейн

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1 объект найдено
Отель со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером в Манама, Бахрейн
Отель со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером
Манама, Бахрейн
Количество этажей 42
Forbes Tower Located on a 2365 sqm plot, Forbes Tower is at the center of the Kingdom’s busi…
€52,43 млн
в месяц
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