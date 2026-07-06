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Виллы с садом в Шемахинский район, Азербайджан

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1 объект найдено
Вилла 8 комнат в Шемахинский район, Азербайджан
Вилла 8 комнат
Шемахинский район, Азербайджан
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Количество этажей 4
Готовая вилла для срочной продажи ниже стоимости заменыЭто не обычный список домов.Это полно…
$132,000
НДС
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Параметры недвижимости в Шемахинский район, Азербайджан

с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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