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Жильё в Апшерон, Азербайджан

1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Баку, Азербайджан
Квартира 2 комнаты
Баку, Азербайджан
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 3/16
Баку - город, где древность сплетается с современностью. В облике города сочетается шарм и к…
$132,086
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Параметры недвижимости в Апшерон, Азербайджан

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов