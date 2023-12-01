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Таунхаусы в Форарльберг, Австрия

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1 объект найдено
Таунхаус 1 спальня с Вид на жительство и гражданство, с Avstriya в Bezirk Bludenz, Австрия
Таунхаус 1 спальня с Вид на жительство и гражданство, с Avstriya
Bezirk Bludenz, Австрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Количество этажей 2
Что значит «туристическая  аренда »? В отличие от квартир для инвесторов, недвижимость с …
€329,000
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Параметры недвижимости в Форарльберг, Австрия

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