  1. Realting.com
  2. Австрия
  3. Верхняя Австрия
  4. Коммерческая
  5. Доходный дом

Доходные дома в Верхней Австрии, Австрия

коммерческая недвижимость
5
1 объект найдено
Доходный дом 686 м² в Obertraun, Австрия
Доходный дом 686 м²
Obertraun, Австрия
Площадь 686 м²
Количество этажей 5
Жилой дом расположен в пешеходной зоне старого города Оберхаузена и граничит с центральной т…
$1,05 млн
