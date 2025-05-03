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Пентхаусы в Штирии, Австрия

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2 объекта найдено
Пентхаус в Scheifling, Австрия
Пентхаус
Scheifling, Австрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
This representative lifestyle penthouse apartment in a completely renovated and expanded res…
$771,600
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Пентхаус 3 комнаты в Грац, Австрия
Пентхаус 3 комнаты
Грац, Австрия
Число комнат 3
Этаж 6
DurchdiesehrzentraleLagebefindetsichdieStraßenbahnhaltestelleinunmittelbarerNähe.DerGrazerHa…
$370,057
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Параметры недвижимости в Штирии, Австрия

с гаражом
с видом на горы
Недорогая
Элитная
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