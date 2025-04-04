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Коммерческая недвижимость в Raaba-Grambach, Австрия

1 объект найдено
The perfect 3 bedroom home for your family, 116 m² в Grambach, Австрия
The perfect 3 bedroom home for your family, 116 m²
Grambach, Австрия
Число комнат 4
Площадь 178 м²
Modern, new and fully furnished terraced house with all-day sun in the first row in a quiet,…
$567,458
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов