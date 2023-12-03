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Жильё в Politische Expositur Groebming, Австрия

1 объект найдено
Шале 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с гаражом в Schladming, Австрия
Шале 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с гаражом
Schladming, Австрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
BEAUTIFUL CHALET - APARTMENT HOUSE ON THE SUNNY SIDE OF SCHLADMING WITH A FANTASTIC VIEW …
€1,26 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в Politische Expositur Groebming, Австрия

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
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