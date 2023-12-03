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Коммерческая недвижимость в Хайлигенблут, Австрия

1 объект найдено
Коммерческая 14 спален с мебелью, с гаражом, с садом в Хайлигенблут, Австрия
Коммерческая 14 спален с мебелью, с гаражом, с садом
Хайлигенблут, Австрия
Количество спален 14
Площадь 1 200 м²
Этот прекрасный отель, построенный в 1928 году, расположился в чудесном месте, недалеко от ц…
€1,20 млн
в месяц
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